Новый посол Украины в ФРГ подверг критике объёмы помощи Киеву со стороны Берлина

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

«Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить», — приводит ТАСС слова Макеева в интервью Bild am Sonntag.

Он сравнил помощь Германии со «спортивной машиной, едущей по автобану со скоростью 30 км/ч».

Посол добавил, что ФРГ могла бы помогать украинской стороне быстрее и в больших объёмах.

Ранее председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер заявил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения, бундесвер оказался в состоянии «свободного падения».