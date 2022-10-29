Welt: ВС Германии остались «голыми» из-за поставок оружия Украине
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Об этом пишет Die Welt.
Как считают эксперты, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит ВС Германии в плачевное состояние.
«Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых», — сказал Вюстнер.
Инспектор армии Альфонс Майс назвал армию ФРГ «попросту голой», несмотря на обещания канцлера Германии Олафа Шольца сделать немецкую армию самой оснащённой в Европе, пишет РИА Новости.
«Ни одна армейская бригада численностью 5 тыс. человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тыс. солдат и десятками кораблей и самолётов, как обещало НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера», — пишут немецкие журналисты.
В конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.