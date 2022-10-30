New Yorker: антироссийские санкции Запада не смогут положить конец украинскому кризису
- РИА Новости
Она отметила, что в ряде случаев на протяжении истории рестрикции доказывали свою эффективность, однако в случае с Россией санкции оказались нерезультативны.
«Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введённые в то время, были недостаточными», — заявила Колхеткар.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Как отмечало австралийское издание The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.