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New Yorker: антироссийские санкции Запада не смогут положить конец украинскому кризису

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Антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, заявила аналитик Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.
New Yorker: антироссийские санкции Запада не смогут положить конец украинскому кризису
  • РИА Новости

Она отметила, что в ряде случаев на протяжении истории рестрикции доказывали свою эффективность, однако в случае с Россией санкции оказались нерезультативны.

«Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введённые в то время, были недостаточными», — заявила Колхеткар.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечало австралийское издание The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.

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