The Conversation: введение предельной цены на российскую нефть повысит доходы России

Проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России. Об этом пишет австралийское издание The Conversation.

В материале отмечается, что Россия не испытывает трудностей в поиске покупателей её сырья.

Экономические ограничения, в свою очередь, становятся причиной роста цен на энергоносители и скачков инфляции в мировых экономиках.

Автор материала подчёркивает, что инициатива о введении потолка цен на российскую нефть была нацелена на попытку снизить доходы России.

«Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — указывается в статье.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.