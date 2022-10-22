The Conversation: введение предельной цены на российскую нефть повысит доходы России
В материале отмечается, что Россия не испытывает трудностей в поиске покупателей её сырья.
Экономические ограничения, в свою очередь, становятся причиной роста цен на энергоносители и скачков инфляции в мировых экономиках.
Автор материала подчёркивает, что инициатива о введении потолка цен на российскую нефть была нацелена на попытку снизить доходы России.
«Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — указывается в статье.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.