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В Иране заявили, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США

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Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.
В Иране заявили, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

«Однако в любом случае дым от этого огня попадёт в глаза Европе и США и увеличение стоимости нефти вследствие сокращения предложения приведёт к росту цен на нефтепродукты в самих США, что, естественно, повлияет на политические решения в этих странах и может оказать влияние на результаты выборов в них. Эти страны должны понимать последствия своих действий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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