В Иране заявили, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.

«Однако в любом случае дым от этого огня попадёт в глаза Европе и США и увеличение стоимости нефти вследствие сокращения предложения приведёт к росту цен на нефтепродукты в самих США, что, естественно, повлияет на политические решения в этих странах и может оказать влияние на результаты выборов в них. Эти страны должны понимать последствия своих действий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.