YLE: полиция Финляндии допустила попадание украинского оружия к местным преступникам

Центральная криминальная полиция Финляндии расследует оперативные данные о попадании в руки местных преступников оружия, предоставляемого Киеву.

«У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», — цитирует инспектора полиции Кристера Альгрена общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Уточняется, что речь идёт о штурмовых винтовках. Более подробных сведений в полиции не стали приводить из соображений секретности и продолжающегося расследования.

«У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине», — добавил Альгрен.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.

Он уточнил, что речь идёт не только о стрелковом оружии — существуют риски того, что в руки преступников попадут более мощные средства поражения, включая ПЗРК и высокоточные образцы оружия.