Путин предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия
- AP
«Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия», — сказал президент России.
По его словам, трансграничные преступные группы активно участвуют в контрабанде оружия в другие регионы.
Путин уточнил, что речь идёт не только о стрелковом оружии, — существуют риски того, что в руки преступников попадут более мощные средства поражения, включая ПЗРК и высокоточные образцы оружия.
Также российский президент заявил, что известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу».