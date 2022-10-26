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Путин предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.
Путин предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия
  • AP

«Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия», — сказал президент России.

По его словам, трансграничные преступные группы активно участвуют в контрабанде оружия в другие регионы. 

Путин уточнил, что речь идёт не только о стрелковом оружии, — существуют риски того, что в руки преступников попадут более мощные средства поражения, включая ПЗРК и высокоточные образцы оружия.

Также российский президент заявил, что известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу».

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