Путин: известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу»

Президент России Владимир Путин заявил, что известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу».

Об этом он сказал на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ. RT вёл трансляцию.

«Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую «грязную бомбу», — заявил российский лидер.

По его словам, США сейчас накачивают Украину вооружением, в том числе тяжёлым. При этом они игнорируют заявления Киева о желании заполучить ядерное оружие.

Также Путин заявил, что США используют Украину как таран против России.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».