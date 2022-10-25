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Полянский сообщил, что Киев «засуетился» из-за публикации данных о «грязной бомбе»

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В украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой», сообщил журналистам заместитель российскогпостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил, что Киев «засуетился» из-за публикации данных о «грязной бомбе»
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«Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу», — сказал он, слова дипломата приводит РИА Новости.

У Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ, добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

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