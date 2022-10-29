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Telegraph: власти Киева просят Запад срочно отправить украинцам одеяла и генераторы

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Киевские власти просят Запад срочно направить в украинскую столицу одеяла и генераторы, пока украинцы «готовятся к главному сражению — с суровой зимой». Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на киевского мэра Виталия Кличко. По его словам, западная помощь поступает «слишком медленно».
Telegraph: власти Киева просят Запад срочно отправить украинцам одеяла и генераторы
  • Gettyimages.ru

«Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад срочно не пришлёт одеяла и генераторы», — пишет издание со ссылкой на мэра.

По оценкам газеты, серьёзные повреждения получило около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, что создаёт трудности в генерации энергии.

Сам Кличко ранее сообщил, что специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

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