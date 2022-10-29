Telegraph: власти Киева просят Запад срочно отправить украинцам одеяла и генераторы
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«Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад срочно не пришлёт одеяла и генераторы», — пишет издание со ссылкой на мэра.
По оценкам газеты, серьёзные повреждения получило около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, что создаёт трудности в генерации энергии.
Сам Кличко ранее сообщил, что специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%.
По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.