Telegraph: власти Киева просят Запад срочно отправить украинцам одеяла и генераторы

Киевские власти просят Запад срочно направить в украинскую столицу одеяла и генераторы, пока украинцы «готовятся к главному сражению — с суровой зимой». Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на киевского мэра Виталия Кличко. По его словам, западная помощь поступает «слишком медленно».

«Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад срочно не пришлёт одеяла и генераторы», — пишет издание со ссылкой на мэра.

По оценкам газеты, серьёзные повреждения получило около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, что создаёт трудности в генерации энергии.

Сам Кличко ранее сообщил, что специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.