Кличко заявил о дефиците электроэнергии в Киеве в пределах до 50%

Специалисты оценивают дефицит электроэнергии в Киеве в пределах 25—50%, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Специалисты говорят, что на сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%», — сказал он в эфире украинского телеканала «Киев», видео выступления опубликовано в Facebook*.

По словам Кличко, разброс зависит от времени нагрузки на электросеть в пиковые часы.

Столичные энергетики оценили сроки восстановления электроснабжения в столице в две-три недели.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

Ранее в ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили о введении в Киевской области чрезвычайных ограничений электроснабжения на неопределённый срок.

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