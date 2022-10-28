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На Киевщине ввели ограничения электроснабжения на неопределённый срок

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В Киевской области вводятся чрезвычайные ограничения электроснабжения на неопределённый срок, заявили в ДТЭК «Киевские региональные электросети».
На Киевщине ввели ограничения электроснабжения на неопределённый срок
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения», — говорится в заявлении в Facebook*.

Горожанам рекомендовали подготовиться к экстренным отключениям на неопределённый срок.

В компании также отметили, что ранее составленные графики отключений электроэнергии уже не актуальны — в ближайшее время грядут более жёсткие и продолжительные меры.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев может достичь стабильности энергоснабжения, признав требования России.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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