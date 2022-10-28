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Медведев: закупка электроэнергии у Словакии не даст Киеву желанной стабильности

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Если киевский режим будет покупать электроэнергию в Словакии, это приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, однако не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: закупка электроэнергии у Словакии не даст Киеву желанной стабильности
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал он в Telegram.

Как сообщает ТАСС, Украина провела тестовую закупку электроэнергии у Словакии, импорт мощностью 1 МВт произошёл 27 октября.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

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