Медведев: закупка электроэнергии у Словакии не даст Киеву желанной стабильности
- РИА Новости
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«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал он в Telegram.
Как сообщает ТАСС, Украина провела тестовую закупку электроэнергии у Словакии, импорт мощностью 1 МВт произошёл 27 октября.
Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.