Медведев: закупка электроэнергии у Словакии не даст Киеву желанной стабильности

Если киевский режим будет покупать электроэнергию в Словакии, это приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, однако не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал он в Telegram.

Как сообщает ТАСС, Украина провела тестовую закупку электроэнергии у Словакии, импорт мощностью 1 МВт произошёл 27 октября.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.