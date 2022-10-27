В «Укрэнерго» сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных областях Украины

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в центральных областях Украины — Киевской, Черниговской и Житомирской. Вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Отмечается, что ночью были зафиксированы новые обстрелы по инфраструктуре.

«Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях», — сообщает компания в своём Telegram-канале.

В Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии, уточняется в материале.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья.