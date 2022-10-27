В «Укрэнерго» сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных областях Украины
- Gettyimages.ru
- © Andreas Korth / EyeEm
Отмечается, что ночью были зафиксированы новые обстрелы по инфраструктуре.
«Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях», — сообщает компания в своём Telegram-канале.
В Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии, уточняется в материале.
Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья.