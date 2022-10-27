Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
- РИА Новости
«Ночью враг атаковал окрестности областного центра. Разрушениям подвергся объект инфраструктуры», — заявил Старух.
По его словам, в результате обстрела на объекте произошёл пожар.
23 октября сообщалось, что российские военные продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.
По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.