Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

В результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Ночью враг атаковал окрестности областного центра. Разрушениям подвергся объект инфраструктуры», — заявил Старух.

По его словам, в результате обстрела на объекте произошёл пожар.

23 октября сообщалось, что российские военные продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.