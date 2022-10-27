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Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

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В результате ночного обстрела был повреждён объект инфраструктуры в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
  • РИА Новости

«Ночью враг атаковал окрестности областного центра. Разрушениям подвергся объект инфраструктуры», — заявил Старух.

По его словам, в результате обстрела на объекте произошёл пожар.

23 октября сообщалось, что российские военные продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

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