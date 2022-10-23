ВС России продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины

Российские военные 23 октября продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

«В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

Отмечается, что в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях введены отключения электроснабжения.

Также сообщается, что специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов.