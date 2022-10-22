«Укрэнерго» рассказала о масштабах повреждений украинской энергосистемы
- AP
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«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Отмечается, что в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях введены отключения снабжения.
Также сообщается, что специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов.
Как стало известно ранее, воздушная тревога снова объявлена в большинстве областей Украины.