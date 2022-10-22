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«Укрэнерго» рассказала о масштабах повреждений украинской энергосистемы

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Удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы, заявили в «Укрэнерго».
«Укрэнерго» рассказала о масштабах повреждений украинской энергосистемы
  • AP
  • © Vadym Sarakhan

«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях введены отключения снабжения.

Также сообщается, что специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Как стало известно ранее, воздушная тревога снова объявлена в большинстве областей Украины.

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