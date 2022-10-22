Мэр украинского Ровно сообщил о поражении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры повреждён в украинском Ровно после воздушной тревоги, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк.

«Есть прилёты по объекту критической инфраструктуры города», — сообщил мэр.

По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Как стало известно ранее, воздушная тревога снова объявлена в большинстве областей Украины.