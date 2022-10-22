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Мэр украинского Ровно сообщил о поражении объекта инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры повреждён в украинском Ровно после воздушной тревоги, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк.
Мэр украинского Ровно сообщил о поражении объекта инфраструктуры
  • globallookpress.com
  • © Nina Liashonok/Keystone Press Agency

«Есть прилёты по объекту критической инфраструктуры города», — сообщил мэр.

По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Как стало известно ранее, воздушная тревога снова объявлена в большинстве областей Украины.

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