Мэр украинского Ровно сообщил о поражении объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры повреждён в украинском Ровно после воздушной тревоги, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк.
- globallookpress.com
- © Nina Liashonok/Keystone Press Agency
«Есть прилёты по объекту критической инфраструктуры города», — сообщил мэр.
По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Как стало известно ранее, воздушная тревога снова объявлена в большинстве областей Украины.
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