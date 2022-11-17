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Высокоточными ракетными ударами: в Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по производству топлива для ВСУ

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Сергей Гусаров
ВС РФ в ходе высокоточных ударов по военным объектам Украины уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ, а также мощности, на которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ведомстве отметили, что на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск.
Высокоточными ракетными ударами: в Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по производству топлива для ВСУ
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

В Минобороны России заявили о продолжении нанесения высокоточных ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Подробности в ходе брифинга 17 ноября сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Отметим, что утром 17 ноября по всей территории звучала воздушная тревога. Ряд украинских чиновников сообщали об ударах по инфраструктурным объектам страны.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях газодобычи страны. По его словам, удары наносятся по расположенному в Днепропетровске Южному машиностроительному заводу.

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что зафиксирован удар по одному из расположенных в регионе инфраструктурных объектов. По его словам, существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Днепропетровске повреждены два объекта инфраструктуры.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе работали системы ПВО.

Также на russian.rt.com «Нафтогаз Украины» сообщил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры

Российские войска с октября стали применять тактику массированных ударов высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

В начале ноября в ведомстве заявили, что благодаря российским ударам существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. По данным оборонного ведомства, Киев столкнулся со значительными затруднениями в вопросах перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом.

Украина впоследствии заявила о серьёзных повреждениях, полученных объектами энергетики страны. Как заявили в «Укрэнерго» 14 ноября, наиболее сложная ситуация с обеспечением энергией наблюдалась в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.

В компании привели высказывание председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, по словам которого «таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема».

Обстановка на направлениях СВО

По данным Минобороны, на Купянском направлении предотвращена попытка ВСУ атаковать позиции российских войск в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населённых пунктов ЛНР. Противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Помимо этого, на Южно-Донецком направлении ВС РФ взяли под полный контроль дорогу между населёнными пунктами Павловка и Никольское (ДНР).

  • Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Также российские военнослужащие пресекли три атаки ВСУ силами до трёх ротных тактических групп из районов нескольких других населённых пунктов ДНР, подразделения противника остановлены и рассеяны. Уничтожены более 60 украинских военных, два танка и шесть боевых бронированных машин.

В свою очередь, на Лисичанском направлении в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов военнослужащие ВСУ в Белогоровке (ЛНР) отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи, отметили в ведомстве.

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По данным Минобороны РФ, направленные для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований ради устрашения личного состава бригады расстреляли пять украинских военнослужащих перед строем.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления ВСУ и узел связи противника в Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 166 районах.

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в Харьковской области. На территории ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены 15 реактивных снарядов, в том числе 11 боеприпасов системы HIMARS. В воздухе сбиты два реактивных снаряда «Ураган» и два снаряда «Ольха».

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