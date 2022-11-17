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«Нафтогаз Украины» сообщил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры

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Взрывы произошли на объектах газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины, сообщили в компании «Нафтогаз Украины».
«Нафтогаз Украины» сообщил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры
  • РИА Новости

«Массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пожар, возникший в результате взрыва, ликвидирован.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что на промышленном предприятии в Днепропетровске произошёл пожар после удара.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране в результате обстрелов.

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