«Нафтогаз Украины» сообщил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры
- РИА Новости
«Массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что пожар, возникший в результате взрыва, ликвидирован.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что на промышленном предприятии в Днепропетровске произошёл пожар после удара.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи в стране в результате обстрелов.