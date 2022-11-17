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Минобороны: армия России взяла под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

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RT
Российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны: армия России взяла под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР
  • РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

14 ноября Минобороны сообщило, что в результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку.

В боях за этот населённый пункт российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных и продолжают наступательные действия.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.

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