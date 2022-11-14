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Минобороны: армия России полностью освободила Павловку в ДНР

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В результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Минобороны: армия России полностью освободила Павловку в ДНР
  • РИА Новости

«14 ноября в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении противник в районах Павловки и Никольского безуспешно пытался остановить продвижение ВС России и восстановить позиции, однако ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп контратаки были отражены.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.

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