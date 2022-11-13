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Минобороны: ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение ВС России в районе Павловки

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В Минобороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении противник в районах Павловки и Никольского безуспешно пытался остановить продвижение ВС России и восстановить позиции.
Минобороны: ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение ВС России в районе Павловки
  • РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.

«Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили о пресечении атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

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