Минобороны: ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение ВС России в районе Павловки

В Минобороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении противник в районах Павловки и Никольского безуспешно пытался остановить продвижение ВС России и восстановить позиции.

«На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.

«Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили о пресечении атак ВСУ на Краснолиманском направлении.