В Минобороны России заявили о пресечении атак ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
По его словам, российские военные пресекли атаки четырёх ротных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.
Конашенков добавил, что украинские войска потеряли на этом направлении свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Накануне в Минобороны России отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.