В Минобороны России заявили о пресечении атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении пресечены атаки украинских войск, уничтожены свыше 190 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные пресекли атаки четырёх ротных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.

Конашенков добавил, что украинские войска потеряли на этом направлении свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

Накануне в Минобороны России отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.