Минобороны: российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
- РИА Новости
Также российской армией в боях за Павловку уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины, вертолёт Ми-8 и 12 танков, а также 27 боевых машин пехоты, рассказали в ведомстве.
Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, среди которых две гаубицы М777 производства США.
14 ноября Минобороны сообщило, что в результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.