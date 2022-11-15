Минобороны: российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

В боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных, сообщило Министерство обороны России.

Также российской армией в боях за Павловку уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины, вертолёт Ми-8 и 12 танков, а также 27 боевых машин пехоты, рассказали в ведомстве.

Кроме того, уничтожены шесть артиллерийских орудий, среди которых две гаубицы М777 производства США.

14 ноября Минобороны сообщило, что в результате упорных боёв Вооружённые силы России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.