ВКС России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия в Павлограде

Воздушно-космические силы России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», — заявили в министерстве.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами в районе Днепропетровска.