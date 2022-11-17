ВКС России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия в Павлограде
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», — заявили в министерстве.
Ранее российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами в районе Днепропетровска.