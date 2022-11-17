Узнать больше

ВКС России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия в Павлограде

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
ВКС России уничтожили ракетными ударами цеха оборонного предприятия в Павлограде
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», — заявили в министерстве.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами в районе Днепропетровска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить