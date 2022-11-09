Узнать больше

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ со снарядами к РСЗО HIMARS

Короткая ссылка
Российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами в районе Днепропетровска.
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ со снарядами к РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

«В районе города Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами», — говорится в сводке ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области.

Кроме того, ВС России пресекли попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить