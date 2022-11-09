Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ со снарядами к РСЗО HIMARS
- РИА Новости
«В районе города Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами», — говорится в сводке ведомства.
Ранее в ведомстве сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области.
Кроме того, ВС России пресекли попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении.