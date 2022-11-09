ВКС России сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заселье Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО за сутки уничтожены пять беспилотников, а также перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области.