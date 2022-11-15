В результате успешных наступательных действий: в МО РФ заявили об уничтожении до 1,4 тыс. военных ВСУ в боях за Павловку

Украинская сторона потеряла до 1,4 тыс. военных в ходе боёв за населённый пункт Павловка в ДНР, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные также уничтожили на этом направлении два самолёта Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и другую технику. ВС РФ продолжают наступательные действия, отметили в Минобороны.

Российские войска продолжают наступательные действия после освобождения населённого пункта Павловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боёв за Павловку российскими войсками уничтожены до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы M777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников.

Как заявили в Минобороны РФ, на Купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики.

«В результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу», — сказал Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в процессе уничтожены до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров и шесть автомобилей.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 178 районах. Кроме того, на территории ДНР уничтожен склад боеприпасов противника.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь беспилотников в Херсонской области, ЛНР и ДНР. Кроме того, в Херсонской области также перехвачено три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолёта, 176 вертолётов, более 2,5 тыс. беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, свыше 6,6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина РСЗО, более 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 7,2 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Работа Росгвардии в Запорожской области

Пресс-служба Росгвардии сообщила об обезвреживании боеприпасов, найденных на территории Запорожской области.

Как заявили в ведомстве, к росгвардейцам, выполняющим задачи в регионе, обратился местный житель, который сообщил об обнаружении похожих на боеприпасы предметов.

«Прибывшая на место группа разминирования Росгвардии идентифицировала корпус реактивного снаряда 9М27К РСЗО «Ураган» и 23 осколочных боевых элемента», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что все опасные предметы уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.

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По его словам, усиление украинской группировки бронетанковыми группами зафиксировано в направлении Сватова, Кременной, Лисичанска и Попасной. Как отметил Марочко, ВСУ регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населённые пункты.

«Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Марочко, Киев на данный момент рассматривает ведение боевых действий в направлении ЛНР как одно из приоритетных.