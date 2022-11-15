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ВС России сорвали атаку на Купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска сорвали атаку на Купянском направлении.
ВС России сорвали атаку на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

«Уничтожены до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров и шесть автомобилей», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия полностью освободила Павловку в ДНР.

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