Марочко заявил о подготовке ВСУ к прорыву границы ЛНР
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«Противник действительно начал перебрасывать сюда значительные силы и средства, в том числе бронетанковые группы, которые являются основными ударными силами сухопутных войск», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Марочко, это свидетельствует о том, что «противник будет пытаться в очередной раз прорывать нашу оборону».
Ранее в Минобороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных.