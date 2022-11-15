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Марочко заявил о подготовке ВСУ к прорыву границы ЛНР

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что переброска украинскими войсками танков в район линии соприкосновения в Луганской Народной Республике говорит о подготовке масштабной попытки прорыва.
Марочко заявил о подготовке ВСУ к прорыву границы ЛНР
  • AP
  • © LIBKOS

«Противник действительно начал перебрасывать сюда значительные силы и средства, в том числе бронетанковые группы, которые являются основными ударными силами сухопутных войск», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Марочко, это свидетельствует о том, что «противник будет пытаться в очередной раз прорывать нашу оборону».

Ранее в Минобороны России заявили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных.

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