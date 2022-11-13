«В результате успешных наступательных действий»: Минобороны РФ сообщило об освобождении посёлка Майорск в ДНР

Посёлок Майорск был освобождён подразделениями российских ВС в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении. Также в Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ на Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. При этом в Черкасской области ударом высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины. Кроме того, авиация ВКС России сбила в воздухе украинский военный вертолёт Ми-8.

Российские войска в результате успешных наступательных действий на Донецком направлении освободили посёлок Майорск. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ, усиленные националистами, дважды безуспешно предпринимали попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и армейской авиации силам ВСУ были нанесены большие потери.

Вдобавок сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.

«Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — подчеркнул Конашенков.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ. Противник, понеся потери, был отброшен к исходному рубежу в результате ударов артиллерии и авиации ВКС России. К тому же сосредоточенным огневым поражением пресечена атака подразделений ВСУ в направлении села Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, противник потерял более 70 военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, пытаясь атаковать позиции российских ВС возле Стельмаховки (ЛНР) при помощи ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наёмников.

На Южно-Донецком направлении подверглись уничтожению свыше 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы возле Запорожья были ликвидированы три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины», — добавил официальный представитель МО РФ.

Помимо этого, авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 воздушных сил в Днепропетровской области, тогда как средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, сбили 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе десять реактивных снарядов HIMARS и три реактивных снаряда «Ольха».

Консервация Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция в ближайшее время может быть законсервирована из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны ВСУ, заявил глава Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придётся её консервировать», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в ночь на 13 ноября мощному обстрелу подверглась не только Каховская ГЭС, но и Новая Каховка, в результате чего погибли двое мирных жителей, ещё трое получили ранения.

Ранее Леонтьев сообщал, что степень разрушения Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ грандиозна.

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«Здесь решается не просто многое — здесь для нас решается всё»

От итогов специальной военной операции зависит будущее России, заявил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне СВО.

«Здесь решается не просто многое — здесь для нас решается всё. Если мы — вся Россия — этого не поймём, мы просто проиграем. Поэтому это моя война, война мужчин России. И я многих призываю — тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснётся. Мы ждём добровольцев», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что намерен оставаться на передовой до победного конца.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы когда сделаем своё дело — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — добавил экс-глава космической корпорации.