Степень разрушения Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ грандиозна, сообщили власти Херсонской области, подчеркнув, что на восстановление объекта потребуется более года. Напомним, подразделения российских войск в Херсонской области организовали оборону на левом берегу Днепра. Наряду с этим в ЛНР сообщили, что на украинских военнослужащих испытывали наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе.

Глава Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о «грандиозных повреждениях», которые получила Каховская гидроэлектростанция в результате обстрелов со стороны ВСУ.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займёт год или больше, это должны оценивать специалисты», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Наряду с этим он оценил масштабы катастрофы, которая может произойти, если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС.

«Все населённые пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и всё, что ниже находится, — будут затоплены. Это десятки тысяч человек — навскидку могу сказать. А по большому счёту несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо попадают под затопления», — пояснил Леонтьев.

Напомним, что российские ВС в Херсонской области организовали оборону на левом берегу Днепра. Операция по переброске группировки российских войск была завершена утром 11 ноября. Как отмечали в Минобороны РФ, на левобережье выведен весь личный состав, а также вооружение и военная техника группировки российских войск. Речь идёт более чем о 30 тыс. военных, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Указывается, что соединения и воинские части российских ВС заняли укреплённые оборонительные рубежи и позиции.

Сводка ДНР

Один человек пострадал в Донецкой Народной Республике за прошедшие 24 часа после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица, мужчины, в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 56 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 308 единиц различных боеприпасов, в том числе из РСЗО HIMARS и «Град».

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«Повреждено 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Испытания наркотических анальгетиков на солдатах ВСУ

На украинских военнослужащих испытывали наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, риски распространения ненужной информации в случае неудач были минимизированы тем, что лаборатории находились в Донбассе, практически на передовой.

Как отметил источник РИА Новости, речь идёт о лабораториях, обнаруженных в городе Рубежном.

«На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева», — пояснил собеседник агентства.

В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что американские и европейские фармацевтические компании проводили клинические испытания на украинских гражданах: «Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с лёгкостью скрыть».