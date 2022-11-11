«Заняли оборонительные рубежи»: Минобороны РФ заявило о завершении переброски военнослужащих на левый берег Днепра

На левый берег Днепра выведен весь личный состав, а также вооружение и военная техника группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ. На левобережье перебросили более 30 тыс. военных, около пяти тыс. единиц вооружения и военной техники. Отмечается, что соединения и воинские части российских ВС заняли укреплённые оборонительные рубежи и позиции. В ведомстве заявили, что российские военные наносят огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра.

Министерство обороны РФ сообщило подробности переброски подразделений и техники на левый берег Днепра.

«11 ноября к 05:00 мск была завершена операция на Херсонском направлении по переброске группировки российских войск на левый берег Днепра. На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что на левобережье вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту: «В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию».

Он подчеркнул, что российские подразделения не оставили на правом берегу ни одной единицы военной техники и вооружения.

«Выведенные с правого берега соединения и воинские части российских вооружённых сил заняли укреплённые в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — сказал Конашенков.

Кроме того, представитель оборонного ведомства сообщил о попытках ВСУ сорвать переброску российских войск. По его словам, не было допущено никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Так, средства ПВО и группировка РЭБ отразили все попытки нанесения ракетных ударов. В частности, было перехвачено 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30—40 км от района переправ через реку Днепр. В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заключил Конашенков.

Заявление Минобороны РФ по выводу войск на левый берег Днепра

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединённой группировкой войск в районе СВО Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области на левобережье.

«Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — говорил Шойгу.

В то же время Суровикин указывал, что из региона удалось вывести более 115 тыс. мирных жителей.

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10 ноября подразделения российской группировки войск приступили к осуществлению манёвра на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утверждённым планом.

11 ноября Минобороны сообщило о завершении переброски подразделений и техники на левый берег Днепра. При этом заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в разговоре с РИА Новости заявила, что в регионе «возводятся различного рода укрепления» и выстраивается «надёжная линия обороны».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Херсонская область является субъектом России, что закреплено законодательно: «Здесь нет и не может быть никаких изменений».

Кроме того, в Кремле, по его словам, не сожалеют о принятии региона в состав РФ.

Песков также отреагировал на негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск на левый берег реки Днепр.

«Слушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается», — заявил официальный представитель Кремля.