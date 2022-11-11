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Минобороны: ВС России остановили ВСУ в 30—40 км от переправ через Днепр

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Минобороны России сообщило, что российские вооружённые силы остановили украинские войска (ВСУ) на удалении в 30—40 км от района переправ через Днепр.
Минобороны: ВС России остановили ВСУ в 30—40 км от переправ через Днепр
  • РИА Новости

Отмечается, что на Херсонском направлении ВСУ в течение ночи пытались сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра.

«Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30—40 километров от района переправ через реку Днепр», — заявили в российском оборонном ведомстве.

По информации министерства, на минных заграждениях подорвались более 20 военных ВСУ, два танка, две самоходных артиллерийских установки и три боевых машины. 

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

В результате все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

По данным оборонного ведомства, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено. 

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