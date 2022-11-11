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Российские военные наносят удары по подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра

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В Минобороны России сообщили о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ведомстве также сообщили о выводе более 30 тыс. российских военных, 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материального имущества на левый берег Днепра.

Кроме того, была вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

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