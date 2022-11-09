«Примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску»: Шойгу приказал перенаправить войска на левый берег Днепра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединённой группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как подчеркнул Шойгу, жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом для командования. Также нужно принимать во внимание и угрозу для гражданского населения, добавил глава МО РФ. Министр приказал обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр. С соответствующей инициативой в ходе доклада министру выступил командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

Шойгу согласился с доводами Суровикина о ситуации в Херсонской области и отметил, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Министр также отметил, что следует принимать во внимание угрозу гражданскому населению.

«Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал Шойгу.

Перед этим Суровикин подробно доложил главе Минобороны РФ о ситуации на Херсонском направлении.

В частности, командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО заявил, что российские военные успешно противостоят всем попыткам наступления противника.

Согласно приведённым Суровикиным данным, за период с августа по октябрь ВСУ в этом районе потеряли более 9,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, а также 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и миномётов.

«Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», — отметил Суровикин.

В то же время он обратил внимание главы Минобороны на то, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам. Под ударом также находятся мирные жители и пункты раздачи гуманитарной помощи.

«Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80—90% ракет сбиваются российскими системами ПВО. В то же время до 20% из них всё же достигают своих целей», — сказал Суровикин.

Он также заявил, что инженерные подразделения российских войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии.

Как подчеркнул Суровикин, в таких условиях Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

«Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий», — отметил командующий группировкой войск.

Он также напомнил, что в соответствии с решением администрации Херсонской области было принято решение вывезти население правобережной части Днепра в другие регионы. В рамках этой инициативы, отметил Суровикин, район покинули более 115 тыс. человек.

Переселенцы из Херсона, получившие жилищные сертификаты, в пункте временного пребывания в Невинномысске

РИА Новости

© Денис Абрамов

Кроме того, командующий российскими войсками в зоне СВО обратил внимание министра на риск формирования зоны затопления ниже Каховской ГЭС.

«Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины», — отметил он.

По словам Суровикина, если Киев увеличит попуск воды из водохранилищ или нанесёт более мощный удар по Каховской ГЭС, то образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления. Это, в свою очередь, приведёт к значительным жертвам среди мирного населения, отметил командующий.

«Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — заключил он.

Подготовка мобилизованных россиян к участию в СВО

Днём ранее Шойгу заслушал доклад Суровикина по текущей оперативной обстановке в зоне СВО. В ходе встречи с министром командующий войсками доложил о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях.

Кроме того, в ходе беседы отдельно обсуждались вопросы обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

К вопросу участия мобилизованных россиян в спецоперации Шойгу вновь вернулся в ходе разговора с Суровикиным 9 ноября. Он призвал командующего войсками обратить внимание на подготовку таких военнослужащих.

«Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими, следует назначать офицеров, способных «сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки».