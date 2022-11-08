По текущей оперативной обстановке: Суровикин доложил Шойгу о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине

Командующий объединённой группировкой российских войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин представил главе Минобороны Сергею Шойгу доклад о текущей оперативной обстановке в зоне СВО. В частности, Суровикин рассказал министру о характере действий противника, выполнении боевых задач российскими военными, а также о вопросах обеспечения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в МО РФ.

В ходе поездки министр заслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке.

Суровикин доложил Шойгу о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, отметили в ведомстве.

Отдельно обсуждались вопросы обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Наряду с этим глава Минобороны вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды, отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, что генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим войсками в зоне проведения спецоперации на Украине 8 октября. Ранее Суровикин занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

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В рамках тактики СВО

В ходе интервью 18 октября Сергей Суровикин рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции. Он подчёркивал, что считает обстановку в зоне СВО напряжённой на фоне попыток противника атаковать позиции российских войск.

По словам Суровикина, Киев подтягивает на передовую все имеющиеся резервы, в основном представленные силами территориальной обороны, не прошедшими полный курс подготовки.

Исходя из обозначенных Суровикиным данных, потери противника в сутки достигали от 600 до 1 тыс. человек убитыми и ранеными.

Российские военные, в свою очередь, придерживаются иной тактики, отметил Суровикин. По его словам, ВС РФ не стремятся к высоким темпам продвижения, берегут каждого солдата и методично «перемалывают» наступающего противника.

Как подчеркнул командующий объединённой группировкой войск, такой подход позволяет минимизировать не только собственные потери, но и значительно сократить количество жертв среди мирного населения.

РИА Новости

Кроме того, как заявил тогда Суровикин, российские силы продолжали наносить удары высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.

Ход спецоперации

Ранее сегодня, 8 ноября, в Минобороны РФ отчитались о ходе специальной военной операции. Как сообщалось в сводке МО РФ, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ. При этом ударами армейской авиации были поражены две ротные тактические группы ВСУ. Общие потери противника на этом направлении за сутки составили более 160 человек.

В то же время на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления двух батальонных тактических групп ВСУ. Противник потерял свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении российские военные отразили две попытки ВСУ контратаковать. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей, подчеркнули в МО РФ.