«Решением министра обороны»: главком ВКС России Суровикин назначен командующим группировкой сил в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Как ранее сообщали в военном ведомстве, до этого главком ВКС России руководил действиями Южной группировки войск.

Главком Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим войсками в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военная биография

Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. На военную службу поступил в 1983-м, а в 1987 году с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Прошёл путь от командира мотострелкового взвода до командира роты и замкомандира мотострелкового батальона. В 1995-м с отличием окончил Военную академию имени Фрунзе, к 1999 году занял должность начальника штаба — заместителя командира 201-й мотострелковой дивизии.

Суровикин служил в Таджикистане во время вооружённого конфликта в этой республике, принимал участие во второй чеченской войне. В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

С 2005 года он был начальником штаба, а с апреля 2008-го — командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией. По январь 2010-го был начальником Главного оперативного управления Генштаба, после чего был назначен первым заместителем командующего войсками Приволжско-Уральского, а затем Центрального военного округа.

В 2012 году возглавлял рабочую группу по созданию военной полиции Минобороны, в 2013-м стал командующим войсками Восточного военного округа.

В конце октября 2017 года Сергей Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС России.

Суровикин дважды руководил группировкой войск РФ в Сирии: в 2017 и 2019 годах. В августе 2017-го он сообщал, что всего за три месяца российским военным удалось уничтожить более 8 тыс. террористов на территории республики.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии, ему присвоено звание Героя Российской Федерации. В августе 2021-го Суровикин получил звание генерала армии.

Воздушный контроль

Ещё в 2020 году Суровикин обращал внимание на растущую напряжённость и военное освоение территории Украины странами Запада. «Полёты любой боевой авиации над территорией Украины не способствуют разрядке напряжённости в регионе», — подчеркнул он на брифинге для иностранных атташе.

Тогда генерал уточнил, что украинские истребители взаимодействовали с американскими стратегическими бомбардировщиками В-52Н, которые пролетели над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. Главком ВКС отметил, что Россия продолжит наблюдать за активностью у границ страны.

«Воздушно-космическими силами будет продолжено отслеживание обстановки у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации», — сказал он.

Главнокомандующий ВКС России генерал армии Сергей Суровикин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Комментируя полёты бомбардировщиков В-52Н вблизи границ России и отработку ими ударов по территории РФ, Сергей Суровикин назвал их враждебными и провокационными.

«Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер», — подчеркнул военачальник.

Спецоперация на Украине

В июне этого года в Минобороны сообщили, что Сергей Суровикин командует Южной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине. В военном ведомстве тогда отметили, что под его руководством был завершён разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле.

Напомним, что в ходе СВО российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. В конце сентября эти регионы вместе с Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав Российской Федерации по итогам проведённых референдумов.