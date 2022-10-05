Российские военные удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, заявили в Минобороны РФ. По оценке ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 230 человек, четыре танка и 18 бронемашин только на Николаево-Криворожском направлении. Огневое поражение противнику нанесено также в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и на неподконтрольной территории ДНР. А в Николаевской области ракетой «Искандер» уничтожен склад с беспилотниками Bayraktar TB2.

Российские военные удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, заявили в Минобороны РФ. По словам официального представителя МО генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки в ходе боевых действий в районе Новой Каменки в Херсонской области были ликвидированы до 30 украинских националистов, уничтожено два танка и четыре боевые машины пехоты.

Кроме того, в результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Давыдова Брода и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дудчан ликвидированы более 120 военнослужащих, уничтожено два танка и восемь бронемашин.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности за сутки противник потерял на Николаево-Криворожском направлении более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномёта и 20 автомобилей.

«Отражая атаки превосходящих сил»: в Минобороны РФ заявили об удержании позиций на Андреево-Криворожском направлении

В ходе специальной военной операции удары продолжают наноситься и на других направлениях. В Харьковской области были поражены подразделения первого эшелона и резервы 92-й механизированной бригады ВСУ — ликвидированы до 100 военнослужащих, уничтожено 13 единиц военной техники. Потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными, а также семь бронемашин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

На Краснолиманском направлении нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидированы более 90 украинских военных, уничтожено семь единиц бронетехники.

Огнём артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское (ДНР) ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью более 20 боевиков.

По данным Минобороны РФ, на Лисичанском направлении ликвидированы до 70 боевиков, уничтожен один танк, а также три бронемашины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Кроме того, в результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области ликвидированы до 30 военнослужащих, уничтожено семь единиц автомобильной техники.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили десять пунктов управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также на неподконтрольной территории ДНР. Кроме того, поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Херсонской области, а также подразделения иностранных наёмников и националистических формирований в Константиновке и Харькове.

В Запорожской и Николаевской областях, а также в ДНР уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Наряду с этим в Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск ликвидирован ангар с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2. Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

В районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29. Средства ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников, 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, один снаряд РСЗО «Ольха» и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ситуация на ЗАЭС

По данным Минобороны РФ, Украина продолжает обстрелы территории Запорожской атомной электростанции. За сутки артиллерия ВСУ выпустила по северной окраине города Энергодара и по территории, прилегающей к атомной станции, более 43 снарядов.

Удары наносились из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, артиллерия противника была подавлена ответным ударом, радиационная обстановка на станции остаётся в норме.