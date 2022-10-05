В МО России сообщили об уничтожении до 70 украинских военных на Лисичанском направлении

Вооружённые силы России ликвидировали до 70 украинских военных на Лисичанском направлении за сутки, сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что ликвидированы позиции 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой, а также 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые располагались в населённых пунктах Белогоровка, Спорное и Яковлевка.

Кроме того, отметили в ведомстве, в результате удара уничтожены один танк и три боевые бронированные машины.

Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.