«На юго-западной окраине Днепропетровска»: ВКС России поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ

В Днепропетровске высокоточным ударом ВКС России поражён штаб воздушного командования «Восток» ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Запорожье ракетными ударами поражены ремонтные цеха авиатехники на территории завода «Мотор Сич» и склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, в результате было уничтожено свыше 15 т боеприпасов, в том числе снаряды к РСЗО HIMARS, а также два украинских вертолёта Ми-24. Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе Су-25 и Су-24 Воздушных сил Украины.

Высокоточным ударом ВКС России поражён штаб воздушного командования «Восток» ВСУ, который располагался на юго-западной окраине Днепропетровска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными ударами в районе города Запорожье поражён склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15 т боеприпасов, в том числе снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолёта Ми-24», — добавил Конашенков.

Кроме того, на Купянском направлении в результате ракетных ударов по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ ликвидированы до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наёмников, и уничтожено 16 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении были ликвидированы свыше 120 националистов, уничтожено 14 единиц бронетехники, относящихся к подразделению 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Лисичанском направлении ликвидированы до 90 военнослужащих, уничтожено три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ потери противника составили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих.

Также на russian.rt.com «Чтобы вести переговоры, нужны две стороны»: в Кремле оценили отказ Зеленского от диалога с Путиным

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской и Николаевской областях, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в Донецкой Народной Республике и радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 в Днепропетровской области. К тому же были поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.

Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила украинский Су-25 под Торецком (Донецкая Народная Республика) и Су-24 вблизи Белой Криницы (Херсонская область). Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников и перехватили две баллистические ракеты «Точка-У», а также девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Чернобаевки.

Также по теме «Через мессенджеры»: гендиректор Запорожской АЭС признался в передаче информации СБУ Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на крупнейшем ядерном объекте Европы....

Комендантский час в Энергодаре

В городе Энергодаре Запорожской области, возле которого расположена Запорожская АЭС, с 4 октября временно вводится комендантский час с 20:00 до 06:00.

«Новое время комендантского часа. С 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 06:00», — написал в своём Telegram-канале председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

В это время жителям запрещается перемещение по городу. Выходящие из дома по долгу службы работники АЭС и ТЭС должны иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск. Кроме того, перестают работать круглосуточные торговые точки.

Ранее генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с этой информацией. По мнению Владимира Рогова, чиновник действовал «не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа» со стороны «Энергоатома».

Мурашов был выдворен из Запорожской области на подконтрольную киевскому режиму территорию «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».