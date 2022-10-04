В ЛНР заявили о применении Киевом натовских боеприпасов со шрапнельной начинкой
- РИА Новости
«В ходе разбирательства было выяснено то, что вооружённые формирования Украины использовали натовский боеприпас со шрапнельной начинкой. Хочу сразу отметить, что данный тип боеприпаса запрещен всеми конвенциями», — сказал он ТАСС.
Марочко акцентировал внимание на том, что прилетевшая в детский сад Старобельска ракета была изготовлена в 2017 году.
«То есть, невзирая ни на какие конвенции, американцы продолжают использовать и производить боеприпасы, которые запрещены международным законодательством», — добавил он.
Ранее офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские военные теперь используют новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстрелах ЛНР.
4 октября ВСУ обстреляли населённый пункт Старобельск с применением ракеты типа M30A1 GMLRS.