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В ЛНР заявили о применении Киевом натовских боеприпасов со шрапнельной начинкой

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При обстрелах территории Луганской Народной Республики ВСУ используют американское вооружение, запрещённое международными конвенциями, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР заявили о применении Киевом натовских боеприпасов со шрапнельной начинкой
  • РИА Новости

«В ходе разбирательства было выяснено то, что вооружённые формирования Украины использовали натовский боеприпас со шрапнельной начинкой. Хочу сразу отметить, что данный тип боеприпаса запрещен всеми конвенциями», — сказал он ТАСС.

Марочко акцентировал внимание на том, что прилетевшая в детский сад Старобельска ракета была изготовлена в 2017 году.

«То есть, невзирая ни на какие конвенции, американцы продолжают использовать и производить боеприпасы, которые запрещены международным законодательством», — добавил он.

Ранее офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские военные теперь используют новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстрелах ЛНР.

4 октября ВСУ обстреляли населённый пункт Старобельск с применением ракеты типа M30A1 GMLRS.

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