При обстрелах территории Луганской Народной Республики ВСУ используют американское вооружение, запрещённое международными конвенциями, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе разбирательства было выяснено то, что вооружённые формирования Украины использовали натовский боеприпас со шрапнельной начинкой. Хочу сразу отметить, что данный тип боеприпаса запрещен всеми конвенциями», — сказал он ТАСС.

Марочко акцентировал внимание на том, что прилетевшая в детский сад Старобельска ракета была изготовлена в 2017 году.

«То есть, невзирая ни на какие конвенции, американцы продолжают использовать и производить боеприпасы, которые запрещены международным законодательством», — добавил он.

Ранее офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские военные теперь используют новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстрелах ЛНР.

4 октября ВСУ обстреляли населённый пункт Старобельск с применением ракеты типа M30A1 GMLRS.