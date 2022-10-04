военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации

Короткая ссылка
Министр обороны Сергей Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.
Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации
  • РИА Новости

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объёме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее на «Госуслугах» появилась форма для подачи жалобы на нарушения при частичной мобилизации. Уточняется, что обжаловать призыв может как сам мобилизованный, так и другой человек.

Для подачи заявления необходимы данные о повестке, а также подтверждающие основание для отсрочки документы, которые будут направлены в призывную комиссию региона, где мобилизованный стоит на воинском учёте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить