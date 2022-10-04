Министр обороны Сергей Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объёме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее на «Госуслугах» появилась форма для подачи жалобы на нарушения при частичной мобилизации. Уточняется, что обжаловать призыв может как сам мобилизованный, так и другой человек.

Для подачи заявления необходимы данные о повестке, а также подтверждающие основание для отсрочки документы, которые будут направлены в призывную комиссию региона, где мобилизованный стоит на воинском учёте.