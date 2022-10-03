На «Госуслугах» появилась форма для обжалования призыва в рамках частичной мобилизации
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости.
«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы», — говорится на портале.
Уточняется, что обжаловать призыв может как сам мобилизованный, так и другой человек.
Для подачи заявления необходимы данные о повестке, а также подтверждающие основание для отсрочки документы, которые будут направлены в призывную комиссию региона, где мобилизованный стоит на воинском учёте.
Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Он потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.