На «Госуслугах» появилась форма для обжалования призыва в рамках частичной мобилизации

На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалобы на нарушения при частичной мобилизации.

Об этом информирует РИА Новости.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы», — говорится на портале.

Уточняется, что обжаловать призыв может как сам мобилизованный, так и другой человек.

Для подачи заявления необходимы данные о повестке, а также подтверждающие основание для отсрочки документы, которые будут направлены в призывную комиссию региона, где мобилизованный стоит на воинском учёте.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Он потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.