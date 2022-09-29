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Путин потребовал исправить все допущенные при мобилизации ошибки

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Российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Путин потребовал исправить все допущенные при мобилизации ошибки
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности России.

По его словам, в рамках частичной мобилизации от граждан поступает много данных относительно организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов.

Он отметил, что возникает много вопросов.

«Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — сказал президент.

Путин на заседании подчеркнул, что мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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