«Чтобы вести переговоры, нужны две стороны»: в Кремле оценили отказ Зеленского от диалога с Путиным

Москва будет ждать либо изменения позиции Владимира Зеленского, либо будущего президента Украины, который станет представлять интересы украинского народа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом 30 сентября Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», подчеркнув, что Москва не станет обсуждать статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку жители этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ.

Россия будет ожидать изменения позиции президента Украины относительно переговоров или дождётся его преемника. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Зеленского законодательно утвердить невозможность ведения переговоров с Владимиром Путиным.

Он также напомнил, что Россия ещё до начала специальной военной операции в поддержку Донбасса выступала за то, чтобы достижение выдвигаемых условий обеспечивалось мирными дипломатическими средствами.

«Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождёмся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — заявил Песков.

При этом официальный представитель Кремля отверг возможность завершения СВО заключением договора без участия Киева.

«Нет, чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — пояснил он.

Ранее Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, Верховной раде рекомендуется ускорить принятие соответствующих законопроектов по санкционному давлению на Россию, тогда как правительству поручено обеспечить укрепление обороноспособности Украины путём увеличения поставок военно-технической помощи.

Заметим, что 30 сентября Зеленский говорил, что киевский режим готов к диалогу с Москвой, но не с Путиным, а «уже с другим президентом». Это заявление произошло в день, когда в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В ходе церемонии Владимир Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

«Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал глава государства.

3 октября Госдума приняла проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также ратифицировала соответствующие международные договоры. 4 октября оба пакета документов были утверждены Советом Федерации.

«Любое противостояние заканчивается переговорами»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что решение Владимира Зеленского продиктовано указаниями из Вашингтона относительно переговорного процесса.

«Скорее всего, он получил устные рекомендации не проводить пока никаких переговоров. Поэтому он и принял такое решение… Но любое противостояние заканчивается переговорами», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что действия, которые себе позволяет глава киевского режима, не соответствуют уровню занимаемой им должности.

«Настоящий политик, причём государственный политик высокого уровня, не может говорить: «Никогда». Не зря же есть пословица: «Никогда не говори «никогда». Что значит он не будет проводить переговоры? Ну, он не будет проводить — значит, будет проводить другой руководитель Украины. Я думаю, от этого они никуда не денутся», — заявил собеседник RT.