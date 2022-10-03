Песков: Россия внимательно наблюдает за решением Киева вступить в НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за решением Киева вступить в Североатлантический альянс.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», — сказал Песков.

Он напомнил, что именно курс Киева в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в альянсе стали одной из причин спецоперации на Украине.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.