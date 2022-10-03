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Песков: Россия внимательно наблюдает за решением Киева вступить в НАТО

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за решением Киева вступить в Североатлантический альянс.
Песков: Россия внимательно наблюдает за решением Киева вступить в НАТО
  • РИА Новости

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», — сказал Песков.

Он напомнил, что именно курс Киева в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в альянсе стали одной из причин спецоперации на Украине.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

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