Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, но по мере изменения ситуации меняются и условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что об этом российский лидер Владимир Путин сказал в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент (России. — RT) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что принцип остаётся прежним — выполнение всех целей спецоперации.

Песков добавил, что на переговорах Путина и Эрдогана было сказано, что с переговорного трека полностью ушёл Киев, поэтому спецоперация продолжается.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в кратчайшие сроки устроить встречу Путина с Зеленским.