Эрдоган заявил о желании устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в кратчайшие сроки устроить встречу российского лидера Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.

«Наша цель — в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о желании добиться устойчивого прекращения огня на Украине.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

В Кремле заявляли, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако Москва не видит предпосылок для возобновления этого процесса.