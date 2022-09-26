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Эрдоган заявил о желании устроить встречу Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в кратчайшие сроки устроить встречу российского лидера Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил о желании устроить встречу Путина и Зеленского
  • Gettyimages.ru

«Наша цель — в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о желании добиться устойчивого прекращения огня на Украине. 

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

В Кремле заявляли, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако Москва не видит предпосылок для возобновления этого процесса.

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