Эрдоган заявил о желании устроить встречу Путина и Зеленского
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«Наша цель — в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил о желании добиться устойчивого прекращения огня на Украине.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.
В Кремле заявляли, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако Москва не видит предпосылок для возобновления этого процесса.